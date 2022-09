Marina Ruiz se convierte en la primera capataz y comparte su privilegio con Omar Sánchez

Marina Ruiz y Omar Sánchez son un apoyo el uno para el otro en 'Pesadilla en El Paraíso', de eso no cabe duda y es que su complicidad y tonteo cada vez va a más, aunque todavía no ha pasado nada entre ellos, después de que ella rechazase un beso al canario en el baño. Ahora, ella se ha convertido en la primera capataz de la edición y no ha dudado en compartir su privilegio con él.