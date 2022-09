Omar Sánchez y Marina Ruiz, cada vez más cómplices: sus planes cuando salgan del programa

Marina le canta una canción a Omar mientras ambos limpian a los conejos y el surfista se sorprende de las múltiples facetas de su compañera: "Tienes muchas cosas, cantas también". "Tengo muchas cosas, lo que pasa que no se puede descubrir todo el primer día, para que no te vayas aburriendo", dice ella ante sus palabras.

Y es que parece que la negativa de Marina a darle un beso en el baño, mientras las cámaras no podían grabar, pero si escuchar su conversación, no ha cambiado nada entre ellos. “No, no, no… no te líes”, decía ella. Omar parece sorprendido por la reacción esta repuesta de Marina, y pregunta que por qué no, a lo que ella responde: “Yo no voy a hacer nada por detrás. Si quiero darte un beso, te lo voy a dar”.