Gloria Camila termina llorando desesperada tras su último enfrentamiento con Pipi Estrada: “Solo doy la cara por defender a mi padre”

La relación de Gloria Camila y Pipi Estrada no comenzó bien desde el inicio de la aventura de ‘Pesadilla en El Paraíso’. El periodista ha intentado hablar de Ortega Cano en diferentes ocasiones y eso es algo que su hija no pasa por alto.

Y, como era de esperar, la hija de Ortega no ha dudado en dirigirse a Pipi para dejarle las cosas claras: “Mientras que tú dedicas tu tiempo a hablar de las polémicas familiares que yo tengo, yo he estado currando en la prueba semanal. Mientras que tú te tocas los hue***, yo estoy trabajando ”, comenzaba.

“A ver si hablas más de tu vida y dejas la de mi familia. Deja de tocarme los cojo***, solo te digo eso”, le decía bastante tajante. “¿Hablo yo de tus movidas con las Campos? ¿Hablo yo de tu vida? ¿De tus movidas con tu hija? No, porque no me tiene que importar. Pues tú igual”.