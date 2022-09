Tom Brusse estalla en carcajadas al ver el rechazo de Marina Ruiz a Omar Sánchez: "No puedo más"

Omar Sánchez ha decidido dar un paso adelante y se ha lanzado a besar a Marina Ruiz mientras estaban en el baño, fuera de cámaras; pero la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' le hizo la cobra y le dijo: "No, no, no… no te líes. Yo no voy a hacer nada por detrás. Si quiero darte un beso, te lo voy a dar". Una escena que ha hecho que Tom Brusse estalle en carcajadas y es que nunca ha ocultado la nula simpatía que siente por el ex de Anabel Pantoja, al que conoció cuando ambos concursaban en 'Supervivientes 2021'.