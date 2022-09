El surrealista momento del hijo de Pipi Estrada con Alejandra Rubio: "¿Esta quién es?

"No, me conoció cuando era muy pequeña, pero no me acuerdo de él. El reencuentro ha sido normal, he de decir que me cae bien. No tiene mucho que ver con su padre, por ahora, eh, luego igual me parece como él", ha comenzado diciendo la influencer. "Pipi está en el proceso de que todavía no lo aguanto. Pero depende, tienen que cambiar mucho las cosas".