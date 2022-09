¡Guerra abierta! Cruce de gritos y reproches entre Gloria Camila y Xavier Font: "¡Mosquita muerta!"

La figura de capataz que ha adquirido Xavier durante por la semana está siendo muy cuestionada por sus compañeros. "Tengo el criterio que me sale de ahí", es la respuesta del concursante y es que cree que no viene del capataz, sino "de la mala leche que viene del lado oscuro". El lado que cree que maneja Gloria Camila, algo que hace saltar a la hija de Ortega Cano: "Posiblemente el lado oscuro lo tienes tú, posiblemente lo estás sacando ahora y nos estás tocando los co*** a todos".