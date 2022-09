Las lágrimas de Gloria Camila ante la decepción con Xavier Font: "Pensaba que era de sus intocables"

Gloria Camila tiene un bajón en 'Pesadilla en El Paraíso' y se desahoga con sus compañeros

La concursante ve cosas en Xavier Font que no "le gustan"

Alyson Eckmann vence a sus compañeros en la prueba y se convierte en inmune

Los días van pesando en los concursantes y si no que se lo digan a Gloria Camila, que ha tenido su gran primer bajón en 'Pesadilla en El Paraíso' por el comportamiento de algunos de sus compañeros, algo por lo que se ha querido desahogar.

El motivo de las lágrimas de Gloria Camila

Dani G pregunta a Gloria Camila el motivo por el que está llorando en la cama y es que ella asegura que "es todo un poco", pensar en lo de fuera y lo que está pasando dentro del concurso. Xavier Font es una de las razones principales por las que está así: "Veo en él cosas que no me gustan, cosas que no conocía de él".

"Cada vez me decepciono más porque gente que pensaba que era de una manera, cada vez van enseñando su otra parte, pensaba que eran de una manera y son de otra", entona la hija de Ortega Cano y segura que Alyson Eckmann es otra de las personas: "No me ha hecho nada en sí, pero su forma de ser es como que me crea rechazo".

La hija de Ortega Cano, sobre Xavier Font: "Pensaba que era de sus intocables"