Las imágenes más desinhibidas de Steisy: monta a caballo desnuda

Patricia Steisy no deja de sorprender en ' Pesadilla en El Paraíso' y es que ella lo está dando todo en el concurso, donde también tiene momentos de diversión con sus compañeros y, si no que se lo digan a Víctor Janeiro.

La concursante quiere montar a caballo y Víctor Janeiro la ayuda para que no le de miedo. "Dame un abrazo por si me pasa algo", le dice ella antes de subirse, mientras él le da las últimas pautas: "Fíate de mí". En este momento no lo duda y se monta en el caballo.