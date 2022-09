Beatriz Trapote discute con Alexia Rivas en su vuelta a la televisión: "Llevas diez años en tu casa"

Beatriz Trapote ha vuelto a sentarse en un plató de televisión en Telecinco diez años después, según ella misma ha dicho, para estar defendiendo a su marido Víctor Janeiro y su paso por 'Pesadilla en El Paraíso': "Estaba recordando y creo que diez años, he pasado por los pasillos y me han dado escalofríos. Superilusionada". Y es que se ha presentado ante todos en el espacio dedicado para los abonados a Mitele PLUS.