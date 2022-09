La gran sorpresa a Gloria Camila: su novio David aparece por primera vez en televisión para hablar con ella

Gloria Camila, que ha tenido su primer gran bajón , ha tenido una noche llena de sorpresas en el debate de ' Pesadilla en El Paraíso' y es que ha podido hablar con su padre Ortega Cano, algo que no se esperaba, aunque menos imaginaba poder ver en pantalla a su novio David , con el que ha tenido una conversación en directo.

José Ortega Cano ha querido sorprender a su hija en directo, tras hablar con ella: “Aquí tengo algo que estoy un poco preocupado, es una persona que ha venido y no la conozco de nada”. Momento en el que su novio se ha puesto delante de la cámara para darle otra sorpresa. “No me lo puedo creer, es mi chico, se llama David”, ha entonado ella y él ha dicho sus primeras palabras: “Estoy muy bien, no paro. Te echo mucho de menos”.