La emocionante conversación de Ortega Cano y Gloria Camila en directo: "Te echo de menos"

Preocupada por lo que está pasando fuera: "Estoy bien, tranquilo. Muy contento de que pueda hablar con Gloria y también estoy un poco preocupado por ella , en algunos momentos la he notado con poquito ánimo". El extorero ha querido aprovechar para entrar en directo para darle ánimo a su hija.

El programa ha conectado en directo con la granja y Gloria Camila, que ha asegurado "echar mucho de menos a los suyos" y que espera que "esté todo bien", ha pedido poder hablar con su padre, momento en el que se han mostrado ambos muy emocionados al poder verse tantos días después. "Qué guapo estás", le ha dicho ella y ambos no han podido contener las lágrimas.

"Estoy bien. Con muchos deseos de verte, de escucharte, lo estás haciendo muy bien, no queremos nadie de los tuyos que aflojes, eres fuerte, muy sensible y ahora es el momento de que continúes siendo fuerte y demuestres tu capacidad, tu ternura y que eres una niña especial. Quiero que te fortalezcas y que aproveches el tiempo que te queda", ha entonado el extorero y ella no ha podido evitar las lágrimas al escucharle: "Te echo muchísimo de menos. Lo estoy haciendo lo mejor que puedo".