Las confesiones más íntimas de Omar Sánchez sobre Anabel Pantoja: "Menos mal que no tuvimos un hijo"

Omar Sánchez cuenta a Dani G en qué momento estaba con Anabel Pantoja cuando se casaron

El canario confiesa que no descarta "casarse otra vez"

Omar Sánchez bromea sobre una posible boda con Marina Ruiz con pulla a Anabel Pantoja incluida

Omar Sánchez ha vuelto a tener un momento de confesión con Dani G, con el que habla de todo lo que ha vivido antes de 'Pesadilla en El Paraíso' y en este caso sobre Anabel Pantoja y la relación que tienen ahora, pero todo lo que ha vivido con ella hasta el momento. Aunque se acuerda en más de una ocasión de su ex, de la que ha hablado abiertamente con Marina en su cita romántica.

Omar Sánchez habla de Anabel Pantoja con Dani G

"Llegué a pensar que nunca me podría llevar bien con una exnovia", confiesa el canario y es que ahora tiene una buena relación con la sobrina de Isabel Pantoja, según explica: "Llevarme bien con Anabel es como raro, estábamos el año pasado casándonos y ahora ni sentimientos ni nada". Y es que cree que el problema es que en ocasiones "nos aferramos" y se llega a pensar que no va a haber otra persona igual.

¿Por qué se casaron no pasando por su mejor momento?

El tema de la boda con Anabel también sale en medio de la conversación, en el que él explica la situación en la que estaba: "Me casé enamorado, pero jodido". Y asegura que no pararon la boda porque "estaban todos los invitados" y "se habían gastando una pasta" y explica que él "si quería" porque se casaba para estar siempre con ella. "Menos mal que no fue un hijo y fue una boda", apunta Dani G ante esto. "Menos mal", dice el profesor de surf.

Y es que a Dani se le ocurre la pregunta de su Anabel quería ser madre en los años que estuvieron juntos de relación, a lo que Omar responde: "Si quería, pero si la relación se tambalea en el último año, ¿te vas a arriesgar?". "No estaba con un estilo de vida para ser madre, ¿no? Sobre todo el último año, que era lo que a ti no te gustaba", continúa Dani con el tema y Omar lo explica: "No, por eso. De aquí para allá, al final eso te hace alejarte más".

El canario habla del amor: "No pierdes esa ilusión de encontrar a alguien"