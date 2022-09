Omar Sánchez desvela la conversación que quiere tener con Raquel Lozano cuando salga: "No entraba en mis planes, pero..."

Ahora, el canario avanza a pasos agigantados con Marina, ambos cada vez tienen más pasión y es que no pueden evitar tener sus momentos debajo del edredón, donde comparten besos, cariño y muchas confidencias. Aunque el nombre de Raquel ha vuelto a salir dentro de la granja y Omar no ha dudado en responder a las preguntas de algunos de sus compañeros.

El surfista asegura que aunque él salga del concurso "no" se acostaría con ninguna persona fuera por Marina : "Podría, pero no me apetece, me parecería feo". Pero aquí Dani G se acuerda de Raquel Lozano : "Tu prima buscándote como un loco". "Estaba hablado, era ver lo que surgía aquí dentro y si salía", explica él sobre lo hablado con Raquel antes de entrar.

El ex de Anabel Pantoja está bien como está, pero entiende que tiene que tener una conversación con Raquel cuando salga del programa: "En plan, mira, no entraba en mis planes, pero... Yo soy tan buenazo que... No me arrepiento de nada, sino me ha surgido esto, son cosas que pasan en la vida y ya está".