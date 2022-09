La gran tristeza de Steisy por la nominación de Alyson: cuenta por qué está tan unida a ella

Tras esto, Steisy ha mostrado su tristeza por la marcha de Alyson al refugio. "Me ha dado mucha lastima, tengo una conexión especial con ella. Psicológicamente ha tenido problemas como yo, hemos hecho cosas en nuestra vida feas, a nosotras mismas incluso, que cuando se ha ido he sentido como si me fuese yo", explica entre lágrimas a sus compañeros. Tanto le ha afectado esto, que la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha ido al refugio para decirle a su compañera que quiere que vuelva y lo mucho que la quiere: "No quiero que te piquen los bichos. Y aunque seas una tía muy dura, te entiendo mucho".