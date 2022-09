Steisy se preocupa por su novio después de sus besos con Dani G: "Espero no salir y llevarme la sorpresa de que me ha dejado"

La extronista de 'Mujeres y Hombres y viceversa' le cuenta a Israel el motivo por el que está preocupada por su novio

Pablo Pisa, novio de Steisy, reaccionaba a los besos de la concursante con con Dani G, afirmando que no le gustan las imágenes

El baile más ardiente de Steisy y Dani G en la primera fiesta de 'Pesadilla en El Paraíso'

Patricia Steisy y Dani G se dieron dos picos hace unos días, mientras bromeaban con Israel y el vidente se lo pedía, algo que les pareció divertido en ese momento, pero que ha terminado preocupando a la concursante de 'Pesadilla en El Paraíso' por lo que pueda estar pensando su novio Pablo Pisa fuera.

El agobio de Patricia Steisy tras darse dos picos con Dani G

El novio de la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' afirmaba en el debate del programa con Carlos Sobera que estas imágenes "no le gustan", aunque también apuntó que "la conoce y que ella es así" por lo que no se quiere preocupar de momento: “Habría que ver cómo lo vería ella si lo viera al revés, no me gusta ver a mi pareja besarse con una persona".

Se pregunta si su novio estará molesto por esto

Y ahora, es ella la que piensa lo que puede estar pasando fuera cuando se hayan visto estas imágenes: "No voy a caer en la tentación porque quiero mucho a Pablo. Él sabe cómo soy, una persona libre, burra y mucho le tengo que querer para que una persona tan sensual como yo se frene por su pareja, le quiero muchísimo y que lo entienda". "Espero no salir y llevarme la sorpresa de que me ha dejado, yo no le he puesto todavía los cuernos a nadie", entona preocupada a Israel.

Steisy se desahoga con Israel