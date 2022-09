Nadia Jémez confiesa quién quiere que gane 'Pesadilla en El Paraíso' tras su abandono

Nadia Jémez también ha querido explicar que la razón por la que quiere que gane el italiano es que se ha sentido arropada y comprendida por él durante su paso por 'Pesadilla en El Paraíso': "Es muy como yo, me apoyó mucho y yo lo adoro. Sería mi ganador sin ninguna duda". Además, la influencer ha explicado que, por el momento, no se plantea participar en otro reality como 'Supervivientes', pero que no descarta hacerlo en un futuro: "Tengo que cuidarme bastante, pero más adelante, si me encuentro bien y veo que es una experiencia que me puede gustar, pues sí".