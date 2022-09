Beatriz Trapote critica que Steisy "incomode" a Víctor Janeiro al ducharse en topless: "Respétalo"

Steisy y Víctor Janeiro han protagonizado un fuerte encontronazo en la granja de 'Pesadilla en El Paraíso' . Todo comenzó cuando la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se duchó en topless, despertando la incomodidad del torero, al que tampoco le gustó que le diera un abrazo con el torso al descubierto tras haber montado a caballo sin sujetador. "A mí no me gusta", comentó el hermano de Jesulín de Ubrique.

"Tú te pones nervioso cuando yo me pongo con las tetas al aire. Parece que te estoy ofendiendo, ¿no? Yo estoy harta de veros sin camiseta con los pechos al aire, pero cuando es un hombre no pasa nada y cuando es una mujer impresiona", le respondió la andaluza, como parte de un reivindicativo discurso en el que defendió su libertad. Pero sus argumentos no han convencido a la mujer de Víctor, Beatriz Trapote, que ha criticado su actitud a través de sus historias de Instagram.