El bonito mensaje de apoyo de Pablo Pisa a Steisy tras su discusión con Víctor Janeiro

Lo que comenzó como una broma, terminó con una fuerte discusión entre los granjeros. " A mí no me gusta ", el comentaba el marido de Beatriz Trapote a Israel visiblemente molesto. La granadina escuchó la conversación y brotó contra su compañero:

"Si te sorprende que una mujer sea así, no pasa nada, Víctor. Tú te pones nervioso cuando yo me pongo con las tetas al aire. Parece que te estoy ofendiendo, ¿no? Yo estoy harta de veros sin camiseta con los pechos al aire, pero cuando es un hombre no pasa nada y cuando es una mujer impresiona", dijo. "La vida avanza y a mí no me vais a decir cómo tengo que adaptarme a la educación de personas antiguas".