Nadia Jémez abandona 'Pesadilla en el Paraíso': "Creía que iba a poder con todo, pero no"

Nadia Jémez ha puesto fin a su aventura en 'Pesadilla en el Paraíso' . La concursante se ha visto sobrepasada por sus problemas de ansiedad y ha decidido marcharse de la granja. Muy triste, la granjera reunía a sus compañeros para comunicarles que su paso por el reality había terminado. "Chicos, no estoy bien. Se me está yendo la cabeza y lo estoy pasando muy mal . Tengo muchísima ansiedad, me está afectando a la salud. Lo siento, pero me quiero ir , contaba rompiendo a llorar.

"No nos tienes que pedir perdón, tenemos una imagen de ti de luchadora y de tía fuerte . No tienes que demostrar nada a nadie. Tu padre está muy orgulloso de ti y tus compañeros también", le aseguraba Steisy.

Lara Álvarez se reunía a solas con la concursante par ver cómo se encontraba: "¿Crees que no vas a mejorar?", quería saber la presentadora. Estoy mal. Me estoy jugando la salud y no estoy bien. Se me va la cabeza. Me sabe mal porque yo entré pensando que iba a ganar, que iba a poder con todo, pero a final la salud es la salud. Ya he tenido otros episodios de ansiedad, pero pensaba que estaba más preparada para el confinamiento y para la convivencia", explicaba ella.