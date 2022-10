Alyson Eckmann se sincera en plató de lo que piensa sobre Gloria Camila: "Se le ve como amargada"

Gloria Camila ha sido uno de los nombres que más ha destacado ella y es que su relación ha tenido altibajos dentro de la granja, pero no han llegado a entenderse el todo. "Yo no sabía que le caía mal a ella", ha dicho la ya exconcursante y es que ha querido hacer hincapié en la hija de Ortega Ortega Cano siempre está con mala cara: "Mira la cara que tiene, todo el rato es así. Se ve como amargada ella un poco".

La americana ha asegurado que aunque diga esto de Gloria, no le cae mal del todo, solo "un poco regular", pero con la que no ha tenido para nada buena relación ha sido con Marina Ruiz, de la que cree que "es muy siempre" y a la que dedica unas palabras nada bonitas: "Será inteligente, pero lo que ves es lo que hay. Y por eso me molesta, tener un poco de fondo".