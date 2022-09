Gloria Camila escucha una conversación de Israel Arroyo y se lía: "¡Has contado mentiras!"

El vidente no duda en desplazarse hasta el refugio para ir a hablar con Lucía Dominguín, Xavier Font y Alyson Eckmann , los aspirantes a nominados, antes de conocer que la americana iba a ser la expulsada de esta semana. Y es que Israel les comenta que sus compañeros "quieren salvar todos a Lucía y que haya una lucha de titanes" entre Xavi y Alyson. "Que no me salves, la lucha la quiero hacer yo con Xavi", dice la madre de Palito Dominguín y es que cree que la salvan para que vaya a cocina.

"Lucía dice que no quiere volver más a la cocina", expresa Israel a Gloria. La concursante le pregunta si ha sido él quien se lo ha dicho, este lo niega y ella le asegura que ha escuchado esto salir de su boca: "Me parece muy mal porque mientes y nos estás metiendo a nosotros. Me he enfadado contigo porque has contado mentiras". "No seas rebuscona", le dice él y añade: "Te voy a llamar la perfecta". "No voy diciendo mentiras por ahí", le reprocha Gloria y él se enfada con sus palabras: "Relájate, que te veo con ganas de broncas todos los días". Y terminan en un cruce de reproches entre ellos.