El tremendo zasca de Marina Ruiz a Alexia Rivas: "A ver si es que le gusta Omar"

La ex de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha dejado claro que ha solventado lo que le hacía dudar de su relación con el canario: "Una de las dudas que tenía era lo de Raquel, a mí no me cuadraba que hace unos días estaba con una muchacha y de repente esto, yo quería saber. Cuando vi la conversación con ella me ha venido genial".