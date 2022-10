Tensión máxima en el esperado reencuentro de Omar Sánchez y Raquel Lozano: "¿Por qué dices tantas mentiras?"

Omar Sánchez y Raquel Lozano se reencuentran en 'Pesadilla en El Paraíso'

La nueva concursante saca a la luz que el canario preguntó por Marina fuera y él lo niega

Omar Sánchez desvelaba la conversación que quiere tener con Raquel Lozano cuando salga

Raquel Lozano es nueva concursante de ‘Pesadilla en El Paraíso’ y es que desde el abandono de Nadia Jémez, la exconcursante de Gran Hermano tiene un hueco entre los concursantes.

Omar Sánchez y Raquel Lozano vuelven a verse

Y ahora, en su llegada a la granja, ha tenido un reencuentro con Omar Sánchez, con el que hizo un paréntesis en su relación con su entrada al programa y es que se han visto por primera vez desde que el canario comenzase algo con Marina Ruiz. "Madre mía, no me lo puedo creer", es la primera reacción que tiene él antes de saludarle y hablar con ella.

Las primeras palabras entre la nueva concursante y el canario

"Me sorprende, la verdad. Me parece fuerte que estés aquí", explica Omar de sus primeras impresiones y Raquel empieza fuerte sacando a la luz que ella se ha enterado que preguntó por Marina antes de preguntar en el concurso, algo que él niega: "¿Por qué dices tantas mentiras?".

Y es que Raquel asegura que "todo el mundo tiene el derecho a hacer lo que quiera", algo a lo que reacciona el surfista: "Yo ya sé lo que me espero fuera y no me equivocaba". Momento en el que él recalca que si no estuviera en el concurso, ella tampoco. Ahí Raquel le recuerda que él también está en la tele por ser el ex de Anabel Pantoja. "Yo soy gracias, aparte por méritos propios también", explica Omar.

"Han surgido cosas que se han enfriado", explica él sobre la relación de ambos. Raquel pide explicaciones de por qué terminó la relación: "Es mucho más fácil decir no me gustas por esto y por esto y me he desilusionado por esto y por esto". La exparticipante de Gran Hermano asegura que hay cosas que le han molestado como su falta de sinceridad, su paréntesis de repente: "Pienso que me utilizaste para olvidar a Anabel". Algo que él niega rotundamente: "Estás equivocada".

La posición de Marina Ruiz ante todo esto