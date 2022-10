Muchos se habían quejado de la noche que habían pasado e Israel no se lo tomó nada bien. "Son una panda de hienas, no tienen humanidad ninguna", replicó . Pero cuando ya salió el tema delante de todos, el concursante perdía los nervios. Brotando en gritos, estalló: "¡Me habéis tratado como un perro! No he dormido en toda la p*** noche. Nadie en la p*** vida me humilla", decía.