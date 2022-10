Palito estalla contra Israel Arroyo por los comentarios hacia su madre, Lucía Dominguín: "Me parece muy fuerte"

Ahora, la que fuera concursante de 'Supervivientes 2021' ha querido mojarse más y ha compartido una reflexión en sus historias de Instagram en la que estalla contra Israel Arroyo por los comentarios que le ha hecho a Lucía Dominguín . "Me parece muy fuerte los golpes bajos de este hombre. A ti te puede caer mejor o peor una persona, como es el caso de que a mi madre no le caiga bien Israel por sus razones. De ahí a que este señor diga esas cosas por detrás de mi madre...", ha comentado Palito.

"¿Que hay que levantarle a mi madre con una grúa de qué? No entiendo esta desesperación de crear contenido metiéndose con los demás gratuitamente , simplemente por rellenar silencio", ha expresado la sobrina de Miguel Bosé, que cree que es "una verdadera vergüenza" que el vidente esté intentando crear contenido "a costa del resto".

Palito ha prometido que no hará más comentarios acerca del tema, pero ha reiterado que le ha enfadado enormemente escuchar los comentarios que el vidente le ha dirigido a su madre: "Una cosa es que alguien no te caiga bien y simplemente pasar de esa persona... Israel ha llamado a mi madre despectivamente 'amargada', 'sor no sé qué'...". Por último, la artista ha compartido una foto junto a su madre, en la que le dice que la adora.