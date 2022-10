Pablo Pisa se defiende de las acusaciones de montaje: "No soy tan tonto"

Pablo Pisa, cara a cara con Steisy y Dani G: muestra su enfado por su relación y les deja las cosas claras

El novio de Steisy se ha defendido de los que le han criticado de montajista y ha asegurado que el dolor que siente es real

Pablo Pisa ha explicado en sus redes sociales cómo se encuentra tras su reencuentro con Steisy y Dani García

Pablo Pisa ha puesto rumbo a la granja de 'Pesadilla en El Paraíso' para reencontrarse con Steisy y explicarle que no está llevando nada bien verla besándose con Dani García. "Estoy jodido, hay comentarios que sobran, los límites los pone una pareja y pensaba que estaban claros, me he sentido vacilado por mi novia y mi amigo", explicó el influencer, que también pudo ver de nuevo a Dani, al que le expresó su enorme decepción: "Creo que has entrado a romper una pareja y a tener momentos de tele".

Tras este intenso reencuentro doble, Pablo ha querido contarles a sus seguidores de Instagram que no había podido seguir el resto de la gala porque se encontraba en la granja y les ha agradecido las numerosas muestras de cariño y apoyo que le han hecho llegar. Pero también ha expresado que le han enviado muchos mensajes en los que le acusan de haber planeado un montaje con Steisy, por el cual ella se liaría con Dani para ganar protagonismo en el reality; una hipótesis que el influencer ha desmentido tajantemente.

"Para empezar, la gente que me conoce sabe perfectamente que esto no es un montaje. De hecho, el conductor que me ha llevado desde la granja hasta el hotel ha podido escucharme hablando por teléfono con mi madre y mis amigos y sabe que esto es 100% real", ha comenzado diciendo Pablo Pisa, que añadía: "Si fuese un montaje, no soy tan tonto. Si fuese un montaje, yo entro hoy y la lío parda, cojo a Dani y le pongo a caer de un burro, lío la de Dios, cojo a mi novia y la dejo, le doy salseo al programa".

"No es un montaje, estoy sufriendo de verdad. Me cuesta dormir, no paro de bajar peso, estoy que no como, los redactores que están en plató saben perfectamente cómo estoy, mi familia sabe cómo estoy. Esto no es un montaje y espero que no se cuestione más, porque es vergonzoso", ha comentado el influencer, que ha explicado que no ha querido ser demasiado duro con Steisy y con Dani porque entiende que están aislados, sin información y que no veía bien "hundirles montándoles un pollo".