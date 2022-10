El reparto de tareas ha sido el motivo de discusión. Lucía no estaba conforme y en su discusión con Marco llegó a hacerle una peineta. "Te pongo en la cocina por el bien de esta granja", le estaba indicando Marco a Lucía. Ella le respondió con el dedo corazón levantado: "Pues no me voy a poner en cocina porque me duele este dedo".