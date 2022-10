Juan dedica un mensaje de amor a su novia, Paloma González

En el plató, los colaboradores aseguran que Paloma ha dejado de seguir en redes a Juan

Israel ha sido el más nominado por sus compañeros; Juan ha sido votado por Gloria Camila, última expulsada

Juan Alfonso Milán e Israel Arroyo son los nuevos nominados de la semana. Los concursantes se enfrentarán a la decisión de la audiencia, que ya puede votar gratuitamente en la app de mitele para dictaminar quién será el próximo expulsado de 'Pesadilla en El Paraíso'. Al salir nominado, Juan se ha dirigido por primera vez a su novia, la estilista Paloma González, pero en el plató varios colaboradores han afirmado que la relación se podría haber roto sin saberlo el concursante.

Tras la salvación de Omar Sánchez y con ello la expulsión de Gloria Camila (que ha podido responder a todas las polémicas, desde la declaración de Kiko Jiménez al "semen de fuerza" de Ortega Cano) Israel se convertía en el más votado por sus compañeros para salir nominado. Después, Gloria Camila debía escoger el nombre del segundo en salir a la palestra: decidió que fuese Juan por descarte.

El concursante aprovechó entonces para dirigirse a su novia, Paloma González, y dedicarle las siguientes palabras de amor: "No he tenido oportunidad hasta ahora de dirigirle unas palabras a mi novia, Paloma. Que la quiero mucho, que la echo mucho de menos, que aquí está muy duro y que no hay ningún día que no piense en ti. Espero que estés bien, que estés fuerte y que nos veremos en nada. Te quiero mucho y espero pronto estar contigo".

Lo que Juan parece desconocer es que Paloma podría no estar esperándole fuera. Así lo afirmaba Nagore Robles en plató, siendo respaldada por más compañeras. Marina Ruiz, por ejemplo, apuntó a que Paloma ha dejado de seguir en redes sociales a Juan y ha borrado todas sus publicaciones con él.

Las nominaciones, al completo: Juan e Israel salen nominados

Después de que Marco Ferri se convirtiese en el capataz de la semana y de que Daniela consiguiese la inmunidad, así han sido las nominaciones en directo y a la cara de esta semana en 'Pesadilla en El Paraíso'.

Omar Sánchez: Voy a nominar a Israel. Es verdad que quería nominar a Daniela pero nomino a Israel porque no me queda más remedio. Por actitudes que has tenido con amigos míos y compañeros y también por descarte porque ya quedan menos.

Víctor Janeiro: Juan, porque desgraciadamente y a mi pesar, a mi acompañante mañanero le voy a echar de menos pero tiene la cabeza más fuera que dentro y yo aquí necesito gente dispuesta a seguir en la aventura y trabajar y seguir adelante. Desgraciadamente le voy a echar mucho de menos.

Lucía Dominguín: Israel, porque no me cae bien. No me gusta la actitud que tiene con mis amigos ni me gusta el comportamiento que tiene ni cómo trabaja porque no lo hace. Pone siempre a los demás como excusa y a los demás los hace trabajar. Pero mira, cada uno tiene su estrategia y es libre de hacer lo que quiera, pero no me cae bien.

Israel Arroyo: Yo voy a votar a mi querido amigo Dani. No le veo trigo limpio. Va siempre escondido detrás de la smujeres, les va comiéndole la cabeza para que se enfrenten, por ejemplo, a Marco. No es capaz de ir cara a cara a Marco. Como no le veo trigo limpio y además, mi opinión, es que le hace mucho daño a Steisy aunque ella no lo vea.

Dani G: Israel. Me parece impresionante que después de dos meses de concurso no sepa dónde se echa el estiércol, dónde van los cerdos o si tenemos recogedor para barrer. Aparte, sus bromas y risas han pasado a ser de mal gusto para camuflar las faltas de respeto que tienen hacia Steisy, Gloria y yo. Vista la doble cara, no me quiero tragar más a una persona que viene a hacer una broma para hacer daño. Y

Marco Ferri: Nomino a Steisy. Es una del cuarteto que ha intentado hacerme la vida imposible esta semana y encuentro muy difícil discutir con ella porque tiene una forma de hacerlo que no pega con mi personalidad. No la encuentro objetiva porque cuando discute conmigo habla de 'tus amigos' sin argumentar qué he hecho yo mal. Me ha faltado el respeto esta semana varias veces y yo creo que nunca le he faltado el respeto. Creo que se ha pasado los límites.

Daniela Requena: Mi nominación es Dani. Es evidente porque es una de las personas con las que siempre me he llevado mal. Steisy, tú y yo tenemos una conversación pendiente. Considero que en parte las discusiones que tenemos están envenedadas o propiciadas por Dani. Ya hablaremos tú y yo. Creo que Dani te envenena y te enciende la mecha para que discutas con Marco. Y cuando tú lo haces, él no es capaz de dar la cara por ti.

Patricia Steisy: Israel, eres tú quien me come la cabeza. Yo no puedo tener una conversación en la que no me nombres a Gloria, a Dani o a alguien diciéndome absolutamente todo de él y a los dos segundos te pones a hacer carantoñas. No sé por dónde cogerte. Sabes que me compras con la pena. Soy sensible y me utilizas para manipularme y que yo te defienda. La persona que más daño me ha hecho ha sido Marco y no me has defendido. Me has hecho muchos desplantes y me has hecho muchas veces llorar sin hacerte caso de mis sentimientos. Te levantas el último y nos haces el trabajo muy difícil. Tengo que darme a valer y tienes que darte cuenta de que me tienes que respetar.