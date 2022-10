Lo primero que hicieron Omar y Gloria fue fundirse en un abrazo. A continuación, el concursante agradeció a los espectadores que, por amplio margen, le van a permitir continuar una semana más en el concurso. "Quería dar las gracias a todos los que me han votado. En especial a las Islas Canarias que siempre están ahí apoyando y Marina...", comenzó a decir. Emocionado y mirando a cámara, Omar se dispuso a mandar un mensaje a Marina Ruiz: "Me encantaría estar contigo ahí pero hay que esperar un poquito más y voy a luchar hasta el final. Gracias a todos por votarme", dijo.

Por su parte, Gloria Camila se ha ido "con la cabeza muy alta". "Estoy muy orgullosa de mi concurso. Entré con un reto personal creo que cada día que lo he pasado y me he ido superando a mí misma", expresó. Después ha podido ver todo lo que ha sucedido en su ausencia y ha respondido a todas las polémicas, desde las declaraciones de Kiko Jiménez al "semen de fuerza" de Ortega Cano.