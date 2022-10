La incontrolable reacción de Gloria Camila al escuchar el "semen de fuerza" de Ortega Cano y los ataques de Kiko Jiménez

En cuanto a la conversación que mantuvieron por teléfono, Gloria asegura que el motivo fue "por un rollo con Gustavo González" y que le dijo a su exnovio que no le guardaba rencor. "Le dije que allá cada uno con su conciencia. Yo he vuelto a creer en el amor y ya está. Me alegro por ti que llevas cuatro años hablando de eso", respondía.

"Me duele verle así pero le amo mucho. Es un tío que se viste por los pies (...) Llevo dos semanas mal psicológicamente, he estado baja de ánimo y por eso pedía que no me salvaran porque tenía muchas cosas fuera y ya no podía aportar en la granja", explicaba Gloria, asegurando que sus últimos ataques de nervios con sus compañeros Israel y Marco Ferri venían también motivados por el cúmulo que lleva aguantando esta temporada. "Entré para evadirme de la realidad y ahora me quiero ir. He intentado buscar las ganas y la motivación pero teniendo esto fuera, obviamente me quiero ir", se sinceró.