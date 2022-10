Gloria Camila, tras haberse enfrentando a todo lo que ha pasado fuera: "He llorado mucho"

Kiko Jiménez ha comentado sobre ella en los platós y sobre la relación que mantuvo la hija de Ortega Cano, algo de lo que ha hablado más clara que nunca: “Se ha despotricado lo más grande y con mentiras”. Se sincera sobre lo que más le ha dolido de Kiko: “Que hablase de mi familia, de mi vida, de mi padre. Cuando llega ese momento no entiendo y me hundo".

“No es que no haya superado la relación, es que no he superado el daño que se me ha hecho, estoy en terapia para superarlo”, ha entonado en plató. Y a colación de esto Nagore Robles le ha preguntado sobre si viviendo esta situación empatiza con su hermana Rocío Carrasco y lo que ha vivido ella: “Puedo empatizar mucho, no es agradable tener personas que hablan sobre ti, pero no entro”.