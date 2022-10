Ortega Cano se muestra serio y cabizbajo tras reunirse con Gloria Camila

'El programa de Ana Rosa' muestra las últimas imágenes del torero, con gesto triste y pensativo que no hacía ninguna declaración. Parece que Ortega Cano no estaría en su mejor momento, su polémica entrevista el pasado lunes, le habría jugado una mala pasada. El diestro se declaraba a su mujer en directo, pero sus impulsivas palabras le convertían en objeto de crítica. Días más tarde, su todavía mujer Ana María Aldón confirmaba en el programa 'Fiesta' que le gustaría ser madre, pero soltera, algo que no habría sentado del todo bien a su pareja Ortega.