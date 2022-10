La última estrategia de Juan tras su abandono: sube a Daniela a la palestra y tendrá que enfrentarse con Marco

Marco Ferri es el más votado por sus compañeros en las nominaciones

Juan abandona 'Pesadilla en El Paraíso' segundos antes de la expulsión: "Quiero ver a Paloma"

Antes de irse, Juan nomina a Daniela para que se enfrente a Marco en la próxima expulsión

Los concursantes de 'Pesadilla en El Paraíso' se han enfrentado a nuevas nominaciones después de que Juan haya decidido abandonar el concurso segundos antes de la expulsión contra Israel Arroyo. Juan tenía su mente fuera desde que habló con Paloma González, su pareja que ha roto con él durante el concurso, y la situación ya se le hacía insoportable.

Así han sido las nominaciones

Omar Sánchez: La semana pasada nominé a Israel pero esta semana no quiero nominarle por el buen trabajo que ha hecho y porque al final para mí es un buen compañero. La única persona que me queda es Marco. No tengo nada en contra de él pero simplemente alguna actitudes que han repercutido en la granja. No me quedan más personas.

Lucía Dominguín: Marco. Porque han repartido la familia. En el grupo Italia han habido actitudes, como dice Omar, bastante raritas y feas. Si quieres te digo más, pero no hace falta.

Daniela Requena: Tita Luci, te voy a nominar. No puedo nominar a Omar y Dani porque son inmunes y por decir algo. Empiezo a ver que ella a veces está más cansada. Es una trabajadora. Sé que entiende esto como yo, que es un juego.

Víctor Janeiro: Daniela. Con el dolor de mi corazón pero ahora mismo tengo pocas opciones. Lucía para mí es intocable. Marco la verdad que tengo muy buena relación. Y entre Israel y tú, quería darle una alegría más a Israel.

Israel Arroyo: Voy a nominar a Tita Lucía porque la encuentro estos días agotada y cansada. No me queda otra opción.

Marco Ferri: Hasta ahora no he contestado a quien me ha nominado porque no habían argumentos. No me dieron la posibilidad de responder. Mi nominación es para Steisy simplemente porque no he entendido el por qué tiene tanta mala leche hacia mí. No he entendido qué le hecho tan malo para que un día me diga 'Te quiero' y al otro me diga la palabra más nefasta del mundo. Una discrepancia de sentimientos que no me deja leer cuáles tiene por mí.

Patricia Steisy: A Marco. Hoy estoy loca perdida. No entiendo que haya dos grupos. Está ausente, parece que no le importa nada de lo que le pasa a los compañeros.

Dani G: Yo nomino a Marco porque no me gustan las personas prepotentes, impertinentes y maleducadas. Y a diferencia de ti yo te digo las cosas a la cara cuando me preguntas, no las digo en el río. Yo te voy a decir lo que te gusta y no te gusta siendo capataz o no.

Marco Ferri se convertía entonces en el más nominado por sus compañeros y, por tanto, en el primero en salir a la palestra. A continuación, Juan debía escoger al segundo nominado. "Mi nombre es Daniela. Para mí es una persona que no la acabo de pillar y las cosas que mas me han molestado de ella. Yo creo que fuera tiene otra personalidad. Yo aunque la nomino hoy no tengo ningún rencor hacia ella", argumentó.