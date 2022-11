Danna Ponce y Manuel González pasan la noche juntos: "Dentro de poco vas a ser mi novia"

No han sido las únicas imágenes protagonizadas por Danna y Manuel en los últimos días. Y según ha avisado Danna a su novio "van a salir más, hemos dormido dos veces juntos y... hasta me ha dado un pico ".

La influencer ha reconocido estar viviendo algo muy fuerte dentro de la casa que "no puede explicar", y aunque está segura de que quiere a su pareja no puede evitar algunos comportamientos que no gustarán a Xavier. Sin embargo, ha prometido moderar su actitud y no volver a cometer los mismos errores.