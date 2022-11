El intenso cara a cara de Danna Ponce y su novio tras sus acaloradas imágenes con Manuel González: "Vas a ver más cosas que te van a hacer daño"

Después de ver las imágenes de su novia con Manuel, Xavier ha intervenido en plató para romper una lanza a favor de su chica y justificar su calma: “Yo conozco a Danna. Sé lo que es capaz de hacer y lo que no, por eso estoy tranquilo. Pero eso no quiere decir que no me molesten las cosas que estoy viendo”.

La influencer pedía “ayuda” para separarse de él, pero lo cierto es que no se inmutaba lo más mínimo para salir de la cama. Fue tras notar algo debajo de las sábanas cuando finalmente se separó de él: “Eres imbécil, me caes fatal, pírate de esta casa y déjame tranquila”.

No obstante, era la propia concursante quien le avisaba que aún no había visto todo: "Escúchame, esto no es nada, es que vas a ver más cosas, que he dormido dos días con él, en la misma cama. Y que me ha intentado besar en dos ocasiones". Tras esta confesión, Danna bajaba un punto la intensidad de sus palabras y le hacía una promesa: "A partir de hoy ya no vas a volver a ver nada más".