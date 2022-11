Marina Ruiz le manda un mensaje a Raquel Lozano tras sus declaraciones sobre Omar Sánchez

A la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no le han gustado nada sus declaraciones sobre el ex de Anabel Pantoja

Marina Ruiz también ha hablado en su canal de mtmad sobre las dificultades de su relación con Omar Sánchez

Marina Ruiz y Antonio José coinciden en plató: ella aclara si ha tenido algo con el cantante antes de su reencuentro con Omar

Marina Ruiz ha hecho un vídeo en su canal de mtmad, 'Sabor a mar', en el que ha reiterado que solo tiene una amistad con Antonio José y en el que se ha sincerado acerca de lo difícil que le está resultando estar separada de Omar Sánchez tras haber formalizado su relación. Pero, además, ha querido enviarle un mensaje a la que fuera su compañera en 'Pesadilla en El Paraíso', Raquel Lozano, que, además, mantuvo un romance este verano con el ex de Anabel Pantoja.

A la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no le han gustado nada las declaraciones que hizo la exgran hermana ante los micrófonos de Europa Press, medio en el que ha criticado a Omar Sánchez. En esa entrevista, en la que anunció que había vuelto con su exnovio y que se va a casar con él, también tuvo tiempo para hablar del canario, al que tachó de interesado: "Ojalá triunfe el amor, como me ha pasado a mí [...] Creo que lo va a intentar comercializar y si no le compensa económicamente, dejará a Marina [...] Conmigo fue todo frío y calculador".

"Yo no tengo ningún problema con esta muchacha", ha comenzado diciendo la andaluza, que añadía el motivo de su malestar: "Está pintando a Omar como un ogro cuando ha estado tres veces con él [...] Lo pone a parir y él ahora no se puede defender". Además, Marina ha asegurado que le consta que Raquel le da a 'me gusta' a los comentarios de las redes sociales que se ríen o critican al windsurfista en las redes sociales: "Son cosas que yo no entiendo".

"Lo que ella quería es el show, entrar a 'Pesadilla en El Paraíso', yo es que flipo cada vez más con la gente", ha asegurado la exnovia de Hugo Paz, que ha pronosticado que Omar se reirá cuando vea la actitud y las declaraciones de Raquel Lozano: "Va a flipar cuando salga y lo vea, pero él ya pasará y se reirá".

¿Tiene miedo de que Omar conozca su amistad con Antonio José?