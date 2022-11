Pablo Pisa muestra cómo sorprendió a Steisy al llegar a casa tras su salida de 'Pesadilla en El Paraíso'

Steisy se ha mostrado muy agradecida con él por la defensa que ha hecho de su concurso y Pablo ha aclarado que están felices juntos, aunque en un largo escrito en Instagram ha reconocido que está sufriendo un bajón emocional : "Las experiencias negativas en pareja, cuando se superan, hacen crecer a la misma. Queda mucho por delante. Estoy como agotado emocionalmente. Siento que he aguantado tanto, que ahora que todo ha pasado y la tengo en casa, es como que me he venido abajo".

View this post on Instagram

"¡Mi cielo! Voy a dedicar todos los días de mi vida a complacerte y hacerte feliz. ¡Lo siento mucho! No te mereces lo mal que te lo he hecho pasar y encima tú en plató dando la cara por mí como nadie. Nunca tendré con qué pagarte, solo puedo darte amor y paciencia. Esperaré todo lo que sea necesario. Te amo y que estés a mi lado es lo más grande que me has podido dar. Estoy aquí para ti. Te quiero con locura. Espero que algún día esto se pueda olvidar", es el mensaje que Steisy le ha escrito a su novio.