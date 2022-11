Ana, la madre de Dani G quiere las disculpas de Steisy y terminan enfrentándose: “Estás un poquito obsesionada”

Steisy ha querido explicar el por qué de lo que dijo: "Si todo lo que hace tu hijo lo aplaudes, tú se lo enseñas. Tú te lo guisas, tú te lo comes". Y, levantándose en plató muy nerviosa, ha recalcado el motivo por el que no quiere disculparse con ella: "Constantemente me está dando golpes bajos diciéndome cosas de mi novio. Me ha hecho mucho daño y cosas que no se han visto".