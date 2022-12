Nagore Robles e Ion Aramendi presentan el debate: "El vuelo en el que viajaba Carlos ha salido tarde"

Nagore Robles ha sorprendido al salir como presentadora al plató del debate de 'Pesadilla en El Paraíso' , en el espacio dedicado para abonados de Mitele Plus y es que, Carlos Sobera no ha podido estar a tiempo y ella misma ha contado el motivo.

"¿A que me arranco a bailar?" , ha comenzado diciendo la presentadora ante la emoción de estar al frente del comienzo del programa. Tras dar las buenas noches a todos los presentes, ha contado por qué Carlos Sobera no ha podido arrancar el programa, entre bromas:

"He hablado con el piloto del vuelo en el que viajaba Carlos, le he dicho que me quiero estrenar, así que ha salido tarde, llega un rato después y yo voy a presentar un ratito con vosotros en Mitele Plus", ha explicado Nagore y ha lanzado unas palabras a su compañero.