Fani Carbajo carga contra Dani García para defender a Bea Retamal: "La trató como a un saco viejo"

Dani García ha acudido al plató del debate de 'Pesadilla en El Paraíso' para hacer balance de su paso por la granja del nuevo reality de Telecinco y las preguntas sobre su relación con Bea Retamal eran obligadas. El influencer ha asegurado que quiere mucho a la ganadora de 'Gran Hermano', pero que no cree que se hagan felices juntos y que tienen muchas conversaciones pendientes cuando ella salga del concurso.

Fani Carbajo , una de las mejores amigas de la valencia, ha seguido muy atentamente la entrevista de Dani desde casa por televisión y ha querido dar su opinión a través de Twitter, donde ha reiterado una vez más que no cree que el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se haya portado bien con Bea, con la que cortó a principios de este año, meses antes de coincidir en 'Pesadilla en El Paraíso' y volver a plantearse su futuro en común.

La ex de Christofer Guzmán ha asegurado que Dani ha dicho muchas mentiras y ha "manipulado situaciones" durante su entrevista con el objetivo de salir él beneficiado a costa de manchar la imagen pública de Bea. "La trató como a un saco viejo y habló pestes de ella, eso no se hace", ha añadido Fani, que resaltaba que el alicantino no solo había cambiado de versión con respecto a su historia con la exgran hermana, sino también en relación a su amistad con Pablo Pisa, el novio de Steisy.