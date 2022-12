Dani G se sincera sobre Bea Retamal: desvela si le está esperando y sus últimas palabras en la granja

“Por supuesto que la estoy esperando, la quiero”, ha dejado claro Dani G al ser preguntado por Ion Aramendi sobre todo esto, aunque ha asegurado que hay muchas cosas que hablar: “Nos hemos dado cuenta de lo que no se puede hacer, esta relación nunca va a hacernos felices a ninguno de los dos . Sé que esto no nos hace feliz, nos queremos , está claro que quedan sentimientos y tendremos que hablar muchas cosas”.

Dani G, en su entrada al plató ha querido acercarse hasta el sofá para ponerse frente a Pablo Pisa para disculparse, donde al lado estaba Steisy: “Te pido perdón por el daño que te he podido hacer a ti y porque cuando viniste entendiste que me reí de ti, pero no fue así. Yo entendía que tú en tu relación con Steisy lo teníais permitido”. Y tras esto, han tenido un cruce de reproches y explicaciones en directo.