El tenso cara a cara de Dani G con Steisy y Pablo: "Me quería alejar de ti y tú me comías la cabeza para que estuviera a tu lado"

Dani G, tras su expulsión de ‘Pesadilla en El Paraíso’, ha entrado al plató del debate para afrontar todo lo que ha pasado fuera y dentro del concurso y ha tenido su primer encuentro con Patricia Steisy y Pablo Pisa juntos desde lo sucedido.

Dani G entra al plató del debate de 'Pesadilla en El Paraíso' y pide perdón a Pablo Pisa

Dani G, en su entrada al plató ha querido acercarse hasta el sofá para ponerse frente a Pablo Pisa para disculparse: “Te pido perdón por el daño que te he podido hacer a ti y porque cuando viniste entendiste que me reí de ti, pero no fue así. Yo entendía que tú en tu relación con Steisy lo teníais permitido”. Steisy ha reaccionado ante sus palabras: “La mentira se cura, yo nunca te he dejado entender que esa relación la podíamos tener. Yo me quería alejar de ti y eras tú el que me comías la cabeza para estar a tu lado”.

Dani G, sobre Steisy: "Tuve que pararle los pies en una fiesta"

Tras este primer contacto, ellos han podido ver todo lo que sucedió con Steisy y Dani dentro de la granja. "Lo que he tenido con Steisy ha sido una amistad y es por la carencia que ella me dice que tiene, me dice que es algo que tiene permitido con Pablo", ha explicado el recién expulsado y asegura que le llegó a parar los pies a su compañera en una fiesta dentro del programa. Ella ha querido recordar que fue la que decidió alejarse y Pablo ha querido recalcar que pese a que él le dijo que todo le estaba doliendo él siguió actuando igual.

Dani G ha explicado por qué se alejaron Steisy y él en el concurso, algo que ella ha intentado explicar que no ha sido así. En medio de estas explicaciones su madre Ana ha pedido a Steisy y Pablo que no le interrumpan: "Sois unos maleducados". Dani ha asegurado que le dijo como amigo que "no cambiaría lo que estaba haciendo porque no es nada malo" y que lo que le dolió es que en su semana de bajón no tuvo a su amiga al lado: "Yo siempre había estado con ella". Y deja claro que nunca se ha sentido atraído y que nunca se hubiera acostado con ella.

¿Cómo está su relación con Bea Retamal?