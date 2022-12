Bea Retamal escucha las sinceras palabras de su madre en su visita: “Hemos sufrido muchísimo en casa”

Aunque no solo ha sido esto, Yolanda ha querido trasmitirle lo que han vivido desde fuera con el comportamiento que ha tenido dentro de 'Pesadilla en El Paraíso': “Hemos sufrido muchísimo en casa, no te habíamos visto así en la vida, con esta ansiedad, esta locura, esos gritos. Te tienes que querer tú la primera y después Dios dirá. No puedes estar así, te me mueres y yo me voy detrás"