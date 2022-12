Dani García hace autocrítica y habla de su futuro con Bea Retamal: "Me doy cuenta de que tengo que cambiar"

El último debate de 'Pesadilla en El Paraíso' fue muy intenso para Dani García , porque pudo reencontrarse con Bea Retamal, su expareja y finalista del concurso junto a Víctor Janeiro, Daniela Requena e Iwan Molina. Además, tuvo que enfrentarse a la opinión sobre su paso por el programa de Nagore Robles , que le dijo que no había hecho ningún amigo y que nadie le apoyaba, "ni siquiera" Bea.

Ahora que ya han pasado unas horas del final del debate, Dani ha querido sincerarse con sus seguidores y ha compartido un comunicado en sus historias de Instagram donde ha hecho autocrítica : "Haciendo autocrítica y balance no solo de mi concurso, sino también de este 2022, me doy cuenta de que tengo que cambiar y evolucionar en muchos aspectos de mi personalidad".

"Es cierto que soy hermético y me guardo las emociones para digerirlas en soledad, pero si tanto me llaman frío, quizá es un mecanismo de defensa [...] está claro que es una parte de mí a la que tengo que darle una vuelta", ha comentado el exconcursante de 'La isla de las tentaciones', que añadía que también tiene el propósito de ser más empático: "Conectar con la otra persona me ayudará a saber llevar mejor según qué situaciones".