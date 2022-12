Israel suelta la bomba destapando lo que Mónica Hoyos le confesó sobre Víctor Janeiro: "Me dijo que le ponía ojitos"

El vidente, tras tener un tenso momento con Mónica en plató, no ha dudado en decir lo que le dijo en el transporte desde el hotel hasta 'Pesadilla en El Paraíso: "Que Víctor Janeiro te miraba con ojitos, que si me había fijado". "¿Y qué más? Invéntate algo más porque eso no cuela, te perdono porque el show se acabó", ha reaccionado Mónica.