Nagore Robles no se corta con Dani G: "No has hecho un buen concurso, no te llevas un solo amigo"

Dani e Israel se han dicho las cosas a la cara en directo. El vidente ha sido muy sincero en lo que piensa sobre él: "Es una persona muy cruel, me ha hecho mucho daño, nadie ha hecho en la vida lo que tú has hecho conmigo". Algo a lo que ha reaccionado Dani y han tenido un tenso momento en directo.

En medio de todo esto, Nagore Robles también ha querido decirle a Dani lo que piensa de su concurso: "Es algo evidente, no has hecho un buen concurso, la gente no está contigo, el publico tampoco, ni siquiera tu pareja, y no te llevas ni un solo amigo".