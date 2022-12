Israel Arroyo se sincera como nunca: "Me siento muy culpable de la muerte de mi hermano"

Y es que, se ha abierto como nunca, al hablar de Juan Carlos, su hermano fallecido en un accidente de tráfico hace cuatro años, se ha roto por completo: “Me siento muy culpable de la muerte de mi hermano porque él nunca escogía el destino de Cuba, siempre lo cogía yo, él veía que me lo pasaba tan bien allí, cogió un viaje a Cuba y nunca volvió, me siento muy culpable”. Carlos Sobera ha intentado animarle: "Eso es el destino, no puedes culpabilizarte por eso".

La relación con Steisy ha tenido altibajos este tiempo dentro de la granja, algo que han podido hablar en directo. "Nos hemos pasado muchísimo, la quiero, la adoro, pero me puedo pelear con ella mil veces que vamos a hacer las paces ", ha entonado el vidente y es que cree que Dani G ha tenido mucho que ver en que tuvieran estos enfrentamientos. “Es una persona que puedes hablar con ella de tú a tú y sacas tu mejor y tu peor parte. Es muy buen amigo, creo que yo me equivoqué y te pido disculpas” , ha dicho ella tras escucharle.

Pero no todo ha sido bonito, Dani G y él no han tenido mucho 'feeling' en el programa y hoy lo han demostrado una vez más. Israel ha asegurado que Dani le ha hecho mucho daño: "Es una persona muy cruel, me ha hecho mucho daño, nadie ha hecho en la vida lo que tú has hecho conmigo". Dani ha querido explicarse ante esto y cree que él ha expuesto a sus compañeros y siempre se ha quedado detrás.