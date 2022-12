No hay reconciliación entre Steisy y Dani G: "¡Eres un 'chupasangre' y un oportunista!"

Los concursantes vieron en el debate final de 'Pesadilla en El Paraíso' un vídeo que detallaba la cronología de su historia. La primera en reaccionar fue Steisy: "Me dan asco esas imágenes. Me avergüenzo al verme así", decía. Para ella no fue nada fácil gestionar la situación, que casi le cuesta la ruptura con Pablo . Su novio, por otra parte, le advirtió de las intenciones de Dani G y Steisy ha confirmado que sigue en sus trece sobre su examigo.

"Al final creo que me equivoqué entrando en una amistad con esos excesos en los que no necesitaba ese apoyo emocional y que ella sí necesitaba y encontraba en mí. En la primera fiesta, a la semana, le dije que ni me gustaba ni me ponía ni nada. No sé que película se montó en la cabeza o qué montaje quería hacer ver", respondió Dani G.