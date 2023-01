Begoña Gutiérrez habla sobre Isabel Pantoja: "Ha elegido un mal compañero de camino"

"Surge el conflicto con Kiko, él es mi familia, yo sigo teniendo relación con Kiko y de la noche a la mañana me bloquea", cuenta Begoña sobre lo que le ha pasado con ella y da más detalles de su conflicto: "La gira Americana era la que yo diseñé y mi 10% está firmado. En verano me llaman de Miami para decirme una fecha de que están esperando la gira, me pongo en contacto con Agustín para que me paguen mi trabajo y tengo que interponer una demanda, me veré con ella en un juzgado".