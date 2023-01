El guiño de Nagore Robles a Shakira tras salir a la luz el tema con Bizarrap: "¿Ya te has enterado de que las mujeres no lloran, facturan?"

La BZRP Music Sessions #53 no lleva en las listas de reproducción ni 24 horas y las reacciones de la canción de Shakira con Bizarrap han sido incalculables. El nuevo tema no ha dejado indiferente a nadie y Nagore Robles también ha querido hacerle un guiño en el directo de 'Pesadilla en El Paraíso' .

"Carlos, ¿ya te has enterado de que las mujeres no lloran, que las mujeres facturan?", ha entonado Nagore al darle paso a su compañero Carlos Sobera en plató, algo a lo que ha reaccionado al presentador: "Me he aprendido la canción de memoria, luego la voy a bailar con Israel, él hace de Shakira y yo hago del otro, de Piqué".